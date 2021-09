De BN'ers die aan het nieuwe seizoen van het tv-programma van Ranking the Stars meedeon, zijn door een aantal kandidaten bekendgemaakt, meldt het AD maandag.

Onder anderen Patricia Paay en actrice Esmée van Kampen deelden een foto op Instagram waarop acteur Ferry Doedens te zien was. Op de bordjes op de achtergrond zijn de namen Maxim, Donnie en Fatima zichtbaar.

Die laatste twee namen verwijzen waarschijnlijk naar rapper Donnie en oud-hockeyster Fatima Moreiro de Melo.

Van Kampen deelde beelden op haar Instagram Stories waarop actrices Victoria Koblenko en Gaby Blaaser en zangeres Shirma Rouse te zien zijn. Rouse deelde op haar beurt een foto met daarop artiest Qucee en presentatrice Tatum Dagelet.

Dit seizoen van Ranking the Stars wordt het eerste met Eddy Zoëy als presentator. Zoëy volgt Paul de Leeuw op, die gestopt is als presentator bij RTL. Het programma is vanaf 27 oktober op RTL 5 te zien.