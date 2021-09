François Boulangé is overleden aan de gevolgen van kanker, bevestigen NOS en RTL Boulevard. De voormalig presentator van Lingo werd 67 jaar oud.

Boulangé werd in 1992 bij het grote publiek bekend als presentator van het programma Lingo, maar werkte toen al drie jaar achter de schermen als eindredacteur.

Hij nam het presentatiestokje over van Robert ten Brink en maakte het programma tot 2000 voor omroep VARA. In totaal presenteerde Boulangé meer dan tweeduizend afleveringen. Hij werd ook wel 'Mister Lingo' genoemd.

Boulangé werd in 1953 geboren in Enkhuizen en groeide later op in Amstelveen. Hij bedacht bekende spelletjes voor het programma Triviant en werd regisseur van programma's als Boggle en De Connaisseur. Sinds 1988 had hij een eigen bedrijf, Boldface Produkties BV, waar Boulangé televisieprogramma's en films voor omroepen en bedrijven maakte. Later volgde Nuguru BV, een bedrijf in producties voor online.

Boulangé werkte aan diverse documentaires. Naast zijn werk voor televisie, heeft hij ook nog les gegeven op een middelbare school.

De afgelopen jaren verscheen Boulangé nog weinig in de publiciteit. In 2009 was hij te zien in Het Sinterklaasjournaal. In 2016 deed hij mee aan De Slimste Mens, waar hij vierde werd.