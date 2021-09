Humberto Tan, Janine Abbring en Margriet van der Linden maken kans op de Sonja Barend Award, de jaarlijkse prijs voor het beste televisie-interview. De VARAgids maakt maandag de longlist met elf interviews bekend.

Abbring is genomineerd voor haar interview met Alfred Birney in de uitzending van Zomergasten van 15 augustus 2021. Tan maakt kans met het interview dat hij op 7 maart 2021 met Bibian Mentel had en Van der Linden is genomineerd voor haar gesprek met Connie Palmen in november vorig jaar.

Abbring en Tan zijn niet de enige oud-winnaars die genomineerd zijn. Ook Kefah Allush, Mariëlle Tweebeeke, Twan Huys en Matthijs van Nieuwkerk maken opnieuw kans op de prijs.

De Sonja Barend Award wordt op 12 oktober in het programma Khalid & Sophie uitgereikt door Sonja Barend zelf. Het wordt de dertiende keer dat ze dit doet.