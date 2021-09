Ruim 1,6 miljoen Nederlandse tv-kijkers hebben zondag gezien dat Max Verstappen en Lewis Hamilton na een onderlinge botsing uitvielen in de Grand Prix van Italië. De nummers één en twee van het WK-klassement raakten elkaar halverwege de race in de eerste bocht, vlak na de pitsstop van Hamilton.

De Red Bull-bolide van Verstappen belandde daardoor boven op de voorkant van de Mercedes van de Brit. Op Ziggo Sport keken er zo'n 1,25 miljoen mensen naar de race, waarin de Australische coureur Daniel Ricciardo het team van McLaren de eerste overwinning sinds 2012 bezorgde. Via Ziggo Sport Select keken er nog eens 384.000 mensen, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Zondag was ook de eerste aflevering van de nieuwe dramaserie Maud & Babs op tv. In de serie op NPO1 is Maud (Rifka Lodeizen) de mantelzorger van haar dementerende moeder Babs (Loes Luca). Er keken 819.000 mensen naar de eerste aflevering.