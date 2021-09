De makers van het YouTube-kanaal StukTV maken met hun succesvolle programma Het Jachtseizoen de overstap naar de televisie. Ze eisten bij Talpa een primetimeplek in de programmering van SBS6 op. "Ja, we worden voor de leeuwen gegooid, maar we wilden niet om 11.30 uur 's avonds weggezet worden", vertellen de mannen in gesprek met het ANP.

In het online programma jagen Giel de Winter (31), Thomas van der Vlugt (29) en Stefan Jurriëns (29) al vijf seizoenen op 'voortvluchtige' BN'ers. De afleveringen worden steevast door miljoenen kijkers gezien, soms met uitschieters tot ver boven de drie miljoen.

Niet gek dat producent Talpa Entertainment Productions, dat sinds 2018 eigenaar is van StukTV, het naar tv wilde brengen. "Wij zeiden: dat is goed, maar dan willen we wel een goed tijdslot, want dit is een succesformule. Toen kwam John de Mol met zaterdagavond 20.30 uur en zeiden wij: let's go", vertelt De Winter. "Druk om te scoren voelen we niet. We blijven met Het Jachtseizoen ook online zichtbaar", vult Jurriëns aan.

Het grootste verschil met de online variant zit hem in de lengte van de afleveringen. En in plaats van alleen gaan de BN'ers nu in duo's op pad. "Daardoor ontstonden er veel leuke situaties, die we er bovendien niet uit hoefden te knippen omdat we voor een televisieaflevering langer de tijd hebben.", vertelt Van der Vlugt.

De tv-reeks is dan ook niet te zien op het YouTube-kanaal van de mannen. "Daarvoor maken we weer een nieuwe reeks. We moeten dus flink aan de bak dit jaar."

Bekend bij ouder publiek

De bekende Nederlanders die meedoen zijn, anders dan in de YouTube-serie, ook bekend bij een wat ouder kijkerspubliek. "We zetten Het Jachtseizoen neer als een familieprogramma. We willen eigenlijk dat er weer ouderwets met het hele gezin tv gekeken wordt. De kinderen kijken voor ons en de ouders kijken dan voor Katja Schuurman en Wendy van Dijk. Ik denk ook dat dat de kracht is van dit programma", zegt De Winter.

Verder maken onder anderen Dave en Donny Roelvink, Xander de Buisonjé en Wesley Sneijder hun opwachting. In de eerste aflevering zijn Britt Dekker en Simon Keizer te zien.

Of het SBS6-programma voor De Winter, Van der Vlugt en Jurriëns het begin is van een loopbaan op tv, verschilt per persoon. "Wat ik wil, is mooie programma's maken. Online of voor tv, maakt me niet uit. Ik hoef nu niet per se een spelshow te presenteren", vertelt De Winter.

Zijn collega's zijn het daarmee eens. "Ik wil in ieder geval voor de camera blijven staan, al is het maar omdat ik niet meer beter weet. Een leuk reisprogramma zie ik mezelf wel doen", aldus Jurriëns. "We worden ook ouder, dus het is interessant om te zien waar onze ervaring in de entertainment ons na tien jaar YouTube nog meer brengt", zegt Van der Vlugt.