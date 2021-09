Heleen van Royen krijgt een gastrol in RTL 4-soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat vertelde de schrijfster vrijdagavond in de uitzending van RTL Boulevard.

Van Royen kruipt in de huid van Patty Schoenmaker, die als goede vriendin van Billy de Palma haar dochter Shanti de Jong (Bertie Wierenga) gaat helpen bij de zoektocht van haar vader.

Toen de schrijfster voor de rol werd benaderd, twijfelde ze geen moment. Vroeger wilde ze namelijk graag toneelspeelster worden, maar ze haakte bij de introductiecursus van de Toneelschool af.

Hoewel acteren haar inmiddels niet meer vreemd is, maakte de set van de soapserie indruk op Van Royen, vertelt ze in Boulevard. "Ik was nerveus, maar hoop dat Patty aanslaat bij het publiek en ik vaker terug mag komen."