De Zilveren Reissmicrofoon, die normaal gesproken wordt uitgereikt aan een radioprogramma, gaat dit jaar naar NRC Podcasts.

Hoofdredacteur René Moerland van NRC nam de prijs vrijdagmiddag in ontvangst in Beeld en Geluid in Hilversum.

"Het is een enorme eer voor NRC om als eerste niet-omroep ooit een Zilveren Reissmicrofoon te ontvangen", aldus Moerland. "We zijn trots op al onze audiomakers en journalisten die zoveel energie en plezier in NRC Audio steken."

Het medium maakt podcasts als NRC Vandaag, Onbehaarde Apen en Haagse Zaken.

Erik de Zwart kreeg de Ere Reissmicrofoon voor de Top 40, volgens de jury een instituut. "De jury meent dat deze hitlijst een onuitwisbare indruk heeft gemaakt op de radio in Nederland."

De award voor de speciale vermelding ging naar makers Sjoerd Litjens en Jan Paul de Bondt van NPO3 FM en KRO-NCRV voor de podcast Sorry voor mijn broertje.

De Zilveren Nipkowschijf en de Zilveren Reissmicrofoon worden sinds respectievelijk 1961 en 1966 toegekend door jury's van tv- en radiocritici en mediajournalisten. De jury staat onder leiding van Vincent Bijlo.