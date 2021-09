Actrice Rifka Lodeizen speelt in Maud & Babs de dochter van een dementerende moeder. Tijdens de opnames van de dramaserie kon ze teruggrijpen naar haar eigen ervaringen met haar vader, die aan vasculaire dementie leed.

"Als ik op de set sta, denk ik niet: hoe was het ook alweer bij mij? Maar ik haal met gemak naar boven hoe je met een ouder omgaat die het niet meer helemaal snapt", vertelt Lodeizen aan NU.nl. "En dat is een hele ingewikkelde strijd."

Een van de belangrijkste aspecten daarin is meebewegen, aldus de 48-jarige actrice. "Dat je niet zegt: dat heb ik al honderd keer uitgelegd. Want je ontneemt iemand ook een beetje zijn waardigheid. Maar heel praktisch gezien moet je af en toe wel het heft in eigen handen nemen om dingen te kunnen regelen."

“Mantelzorg klinkt natuurlijk helemaal niet sexy, maar het is wel een onderwerp dat bij veel mensen speelt.”

Lodeizen is blij dat de serie niet alleen zware onderwerpen behandelt, maar ook genoeg geestige momenten kent. "Mantelzorg klinkt natuurlijk helemaal niet sexy, maar het is wel een onderwerp dat bij veel mensen speelt. Het helpt dat Loes Luca mijn moeder (Babs, red.) speelt, zij is een vrouw met veel humor."

Ook de situaties waarin Babs terechtkomt zijn grappig, aldus de actrice. "Iemand die de oven aanzet in plaats van de magnetron of met een jurk de paskamer uitloopt, de straat op, omdat ze vergeet waar ze is", schetst ze. "In het echte leven is dat misschien om te huilen, maar in drama levert het geestige situaties op."

Hoewel de opnamen in coronatijd plaatsvonden en daardoor de nodige uitdagingen met zich meebrachten, genoot Lodeizen van de sfeer op de set. "Loes is echt een lief iemand, en ze is ook heel kritisch op haar werk. Ze heeft zelf een dementerende moeder, dus ze weet heel goed waar ze het over heeft. En Kim (van Kooten, red.) is een van mijn beste vriendinnen, dus dat was een feest om mee te werken."

De eerste aflevering van de achtdelige serie Maud & Babs is zondag 12 september om 22.20 uur te zien bij Omroep MAX op NPO1.