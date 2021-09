K2 zoekt K3, waarin wordt gezocht naar een vervanger voor het vertrekkende lid Klaasje Meijer, begint vrijdag 24 september om 20.30 uur op SBS6. Nieuw is dat de kandidaten blind beoordeeld worden, dus zonder dat juryleden Samantha Steenwijk en de Vlaamse zangeres Natalia hen zien.

Gordon en de eveneens Vlaamse Ingeborg Sergeant vormen de 'ziejury' en zien de kandidaten wel, maar horen hun zangstem niet.

Wanneer alle vier de juryleden positief zijn, zal ook een honderdkoppige publieksjury de K3-kandidaten beoordelen. Deze bestaat uit honderd willekeurige Vlamingen en Nederlanders. Zij delen punten uit en de tien kandidaten met de hoogste beoordeling treden op in de studioshows.

Ook voor K3-leden Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn en Studio 100-baas Gert Verhulst is een rol in het programma weggelegd. SBS deelt nog niet hoe deze rol eruitziet. De presentatie is in handen van Tooske Ragas en Kurt Rogiers.

Meijer heeft aangegeven zich te willen concentreren op een acteercarrière en daarom het trio te verlaten. Net als toen Kathleen Aerts in 2009 afscheid nam, gaat Studio 100 in een televisieprogramma op zoek naar een vervanger.

Anders dan tijdens K2 zoekt K3 in 2009, of K3 zoekt K3 in 2015 gaan de juryleden niet specifiek op zoek naar een vrouw om Meijer te vervangen. In de oproep voor aanmeldingen stond expliciet dat iedereen zich mocht aanmelden. Ruim 22.000 mensen hebben zich opgegeven.