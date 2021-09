Talkshows moeten zichzelf opnieuw uitvinden nu corona weggevallen is als prominentste nieuwsonderwerp. Dat zei Op1-presentator Tijs van den Brink donderdag in een gesprek op NPO Radio 1.

Volgens Van den Brink weten veel talkshows niet meer goed hoe het leven was voordat de coronacrisis uitbrak. "Wij zijn sinds het einde van corona als dagelijks groot nieuws aan het nadenken: wat nu?", zegt hij.

"We hebben een merkwaardige anderhalf jaar achter de rug, als samenleving en als programma. Corona was zo dominant en het werd door de kijker gewaardeerd als we het daarover hadden. We zijn nu aan het zoeken: hoe was het ook alweer om een talkshow te maken zonder zulk prominent nieuws?"

Van den Brink sluit niet uit dat er meer aan de hand is. "Ik heb het gevoel dat de shows rond 19.30 uur voorheen meer op de verwondering zaten en de late shows meer op het nieuws van de dag. Ik heb het idee dat nu alle shows, in beide tijdvakken, veel meer op elkaar gaan lijken."

Talkshows voorlopig minder goed bekeken

Kijkers lijken dit nieuwe televisieseizoen de grote dagelijkse talkshows moeilijk te kunnen vinden, hoewel dat ook aan het mooie weer kan liggen. De afgelopen vijf werkdagen stonden er vrijwel geen praatprogramma's meer in de top tien van best bekeken uitzendingen.

Het RTL-programma Jinek trok de afgelopen week tussen de 357.000 en 812.000 kijkers. NPO-concurrent Op1 hing tussen de 660.000 en 455.000 kijkers.

Khalid & Sophie, de opvolger van De Vooravond, haalde de afgelopen week met rond de 400.000 kijkers geen enkele keer de top tien. Het programma is de opvolger van De Vooravond, dat van de NPO moest plaatsmaken omdat het niet urgent genoeg was.

Johnny de Mol trok met zijn nieuwe SBS-talkshow HLF8 alleen op maandagavond genoeg kijkers voor een plekje in de top 25. Daarna halveerde zijn kijkersschare.