Boerderij van Dorst, het nieuwe programma waarin Raven van Dorst met bekende Nederlanders zelfvoorzienend probeert te leven op een boerderij, is woensdagavond door 665.000 mensen bekeken. De serie van BNNVARA valt daarmee net buiten de top vijf van best bekeken programma's.

In de eerste aflevering van Boerderij van Dorst waren Martien Meiland en BBB-fractieleider Caroline van der Plas te gast. In komende uitzendingen komen onder anderen Eva Jinek en Ronnie Flex langs.

De kijkcijfers van HLF8, de nieuwe talkshow op SBS met Johnny de Mol, zijn ongeveer gelijk gebleven aan die van de aflevering op dinsdag. 227.000 mensen stemden woensdagavond af op het praatprogramma en daarmee heeft het geen plek bemachtigd in de top 25 van best bekeken programma's.

Hekkensluiter in deze lijst is De Geknipte Gast, waarin Özcan Akyol bekende Nederlanders interviewt in de kappersstoel. Het programma op NPO2, waarin dit keer zanger Danny Vera centraal stond, is door 289.000 mensen bekeken.

Top vijf van woensdag 8 september 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.396.000 kijkers

2. Van onschatbare waarde (NPO1) - 1.155.00 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 823.000 kijkers

4. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 819.000 kijkers

5. Wat verdien je? (NPO1) - 710.000 kijkers