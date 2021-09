Sportjournalist Hélène Hendriks vindt Wilfred Genee niet haar ideale medepresentator, zo vertelde de 41-jarige presentatrice woensdag in Johnny de Mols talkshow HLF8.

Gevraagd naar de samenwerking met haar SBS6-collega zei ze: "Ik vind Wilfred heel aardig en goed in zijn vak, maar wij waren absoluut geen droomduo. Sterker nog, ik noemde het altijd Café Wilfred & Genee in plaats van Café Hendriks & Genee."

Twee jaar geleden presenteerden Hendriks en Genee samen de talkshow Café Hendriks & Genee bij Veronica. Het programma werd niet goed bekeken en verdween na twee seizoenen van de buis.

Veelgehoorde kritiek was dat de chemie ontbrak. Dat beaamt de journaliste nu ook tegenover Johnny de Mol. "Je kunt elkaar heel aardig vinden, maar dat wil niet zeggen dat je goed met elkaar kunt werken. Wilfred zat op een heel ander level dan ik. Hij denkt heel snel, is een autodidact. Hij was gewoon veel verder dan ik. De balans was er niet helemaal."

Hendriks is los van Genee nog altijd te zien als sportpresentatrice en -verslaggeefster bij Veronica. Vanaf oktober is ze ook een van de nieuwe presentatoren van het SBS6-programma Mission Impossible.