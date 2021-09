De Britse koninklijke familie brengt binnenkort in een speciale tv-uitzending een eerbetoon aan de in april overleden prins Philip. Het programma Prince Philip: The Royal Family Remembers is op 22 september bij BBC One te zien.

In het programma komen alle kinderen van Philip en koningin Elizabeth aan het woord. Prins Charles, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward delen allemaal herinneringen aan hun vader, die eerder dit jaar op 99-jarige leeftijd overleed. Ook onder meer de prinsen William en Harry, de kleinzonen van Philip, komen voorbij.

Naast intieme interviews met leden van het Britse koningshuis kunnen kijkers van het programma zich opmaken voor een blik achter de schermen. De makers van het programma hebben namelijk toegang gekregen tot het kantoor, de bibliotheek en de studeerkamer van Philip in Buckingham Palace. Ook haalt het personeel herinneringen op aan de hertog van Edinburgh.

Oorspronkelijk waren de interviews met de royals onderdeel van een programma dat was bedoeld ter viering van de honderdste verjaardag van Philip op 10 juni. In het aanstaande herdenkingsprogramma zitten gesprekken met leden van het koningshuis van voor en na het overlijden van Philip.