Maxime Meiland is een van de bekende Nederlanders die in het nieuwe seizoen van Vier Handen Op Eén Buik tienermoeders bijstaan tijdens hun zwangerschap. Ook Victoria Koblenko en Angela Groothuizen zijn in de nieuwe reeks te zien, meldt BNNVARA woensdag.

"Ik doe mee aan Vier Handen Op Eén Buik, omdat ik zelf jong, ongepland moeder werd. Hierdoor denk ik dat ik de aanstaande moeder goed kan steunen en waardevol advies kan geven", aldus Meiland. "Jong moeder worden is namelijk erg pittig, maar ook heel mooi."

Meiland raakte zelf op haar 21e zwanger. Ze voedt haar vierjarige dochter Claire zonder de vader op. Meiland is momenteel in verwachting van haar tweede kind, dat ze samen met haar vriend Leroy verwacht.

Ook Karin Bloemen, Leona Philippo, Airen Mylène en Taeke Taekema en Channah Koerten nemen een aanstaande tienermoeder onder hun hoede in een van de afleveringen van het programma.

Vier Handen Op Eén Buik is vanaf 14 september om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.