De voormalige Amerikaanse president Donald Trump geeft zaterdag het commentaar bij een aantal bokswedstrijden, waaronder die tussen Evander Holyfield en Vitor Belfort. Volgens ESPN hebben Trump en zijn oudste zoon Donald jr. getekend voor de klus.

De Trumps zouden niet de reguliere commentatoren vervangen, maar hun gedachten over de wedstrijden kenbaar maken op een aparte stream. "Ik hou van goede boksers en van goede wedstrijden. Ik kijk ernaar uit beide te zien en mijn gedachten ter plekke te delen", zegt de oud-president in een verklaring.

Trump is al langer boksfan. In de jaren negentig haalde hij Mike Tyson naar zijn casino in Atlantic City voor een wedstrijd tegen Michael Spinks. Hij beweerde in 1996 dat hij 20 miljoen dollar had gewonnen door op Evander Holyfield te wedden voor diens wedstrijd tegen Tyson in Las Vegas. De lokale krant Las Vegas Sun schreef destijds dat onder de lokale bookmakers niemand iets van die winstklapper wist.

De aankondiging dat de oud-president zich precies twintig jaar na de aanslagen van 11 september 2001 zal bezighouden met een bokswedstrijd, zorgt voor de nodige kritiek. Op Twitter wordt hij "on-Amerikaans" en "respectloos" genoemd.