Andrea Constand was geschokt toen ze hoorde dat Bill Cosby, die door haar en tientallen andere vrouwen wordt beticht van seksueel misbruik, werd vrijgelaten uit de gevangenis.

"Ik had een brok in mijn keel", vertelt Constand aan The New York Times. "Het voelde alsof een roofdier werd losgelaten en daar werd ik misselijk van."

Het is voor het eerst dat de 48-jarige oud-medewerker van Cosby uitgebreid in de media reageert op zijn vrijlating in juli. Constand zag in het huis van haar zus hoe Cosby uit een auto stapte en het huis binnenliep waar zij naar eigen zeggen door hem werd misbruikt.

"Na een paar keer diep ademhalen besefte ik dat het niet mijn probleem is. Het instituut dat zich zou moeten schamen is het hooggerechtshof. Het ligt niet meer bij mij", aldus Constand.

Cosby werd in 2018 veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens het seksueel misbruiken van Constand. Het hooggerechtshof in de Amerikaanse staat Pennsylvania oordeelde echter dat de komiek een oneerlijk proces heeft gehad. Zo had Cosby ooit een overeenkomst gesloten met een officier van justitie zodat hij nooit vervolgd zou worden.

In de dagen na zijn vrijlating werd Constand gebombardeerd met berichten van mensen die net als zij onthutst waren door het nieuws. Ook hoorde ze van vrouwen die zeiden ook door Cosby te zijn misbruikt. "Zij waren gebroken, ze waren zo boos."

Constand was bezig met een boek over de zaak, genaamd The Moment, dat nu moest worden geüpdatet. "We mogen ons de mond niet laten snoeren door ongerechtigheid", voegde ze onder meer toe. "We moeten ons blijven uitspreken, keer op keer. Tot het moment komt dat er echt iets verandert."