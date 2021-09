Acteur Michael K. Williams is maandag dood aangetroffen in zijn appartement in Brooklyn, meldt New York Post.

Williams' neef vond de acteur in de woonkamer van zijn penthouse in Kent Avenue. Er werden drugsparafernalia gevonden in het appartement, wat kan wijzen op een mogelijke overdosis, aldus bronnen van de krant.

Williams was vooral bekend om zijn rol als Omar Little in de tv-serie The Wire en als Chalky White in Boardwalk Empire.