Zangeres Davina Michelle zou ook een vergoeding hebben gevraagd als ze meer dan alleen het Wilhelmus had gezongen tijdens de Grand Prix van Nederland. Dat vertelde de artiest in HLF8, de talkshow van Johnny de Mol, die maandagavond in première is gegaan.

Michelle was een van de eerste gasten van de talkshow. De Mol vroeg naar haar reactie op de commotie binnen de evenementensector over de Grand Prix. Dit evenement mocht doorgaan, terwijl meerdaagse festivals vanwege de coronamaatregelen werden geannuleerd en dagfestivals alleen met maximaal 750 mensen mogen doorgaan.

"Twee jaar geleden ben ik gevraagd om een song te maken en vorig jaar ben ik gevraagd of ik ook het volkslied wilde vertolken", vertelde de zangeres. "Natuurlijk wilde ik dat doen, dat is een enorme eer. Dan komt er zo'n gekke periode. Iedereen kon zien wat er op de tribune gebeurt; dit was gewoon een festival. Dan ligt alles onder vuur, dan is er enorme miscommunicatie en moet je keuzes maken."

Michelle doelde daarmee op de commotie die ontstond nadat zanger Joshua Nolet van de band Chef'Special een video op sociale media had geplaatst. Hierin maakte hij bekend door prins Bernhard van Oranje te zijn benaderd om op te treden bij de Grand Prix.

Chef'Special zou een vergoeding krijgen in de vorm van VIP-tickets in plaats van een geldbedrag. Nolet uitte zijn ongenoegen hierover, wat een discussie op gang bracht. Vervolgens riepen verschillende artiesten Michelle op om niet op te treden.

Het management van Michelle liet na de bekendmaking van Nolet in een verklaring aan NU.nl weten alleen van plan te zijn het volkslied bij de Formule 1-race in Zandvoort te zingen als de andere artiesten die optreden wel betaald krijgen.

'Geen verschil met een festival'

"Het lastige was, first of all: ik was het compleet eens met Chef'Special. Het enige probleem was dat ik in een andere situatie zat dan zij", legde Michelle uit tijdens de talkshow.

"Zij waren gevraagd en kregen het aanbod om een hele show voor het publiek te spelen. Ik kreeg de vraag of ik het volkslied voor vier miljoen mensen kon verkondigen. Als ze mij hadden gevraagd om een uur te spelen, dan had ik ook gezegd: 'Betalen maar'. Het volkslied doe je voor de eer."

Michelle is blij dat de artiesten tijdens het evenement een vergoeding hebben gekregen en dat de Grand Prix goed is verlopen. "Daar ben ik enorm trots op. Dat daar een podium is gegeven aan artiesten, dat zowel zij als hun crew daarvoor vergoed zijn en dat we hiermee wel hebben kunnen laten zien: 'Jongens, het kan gewoon'. En er is dus helemaal geen verschil tussen wat er hier is gebeurd en een festival."