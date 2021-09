De Televizier-organisatie is niet verplicht om Roddelpraat weer te laten meedingen naar de Televizier-Ster voor Online-Videoserie. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland maandag beslist. De rechter stelt wel dat Televizier "onzorgvuldig" heeft gehandeld.

Programmamakers Jan Roos en Dennis Schouten stapten naar de rechter, omdat Roddelpraat volgens hen onrechtmatig van de lijst was gehaald. Het programma werd door Televizier uit de selectie van de Televizier-Ster gehaald nadat de presentatoren eerder te horen kregen dat ze mochten meedingen als ze genoeg voorkeursstemmen kregen.

Televizier besloot Roddelpraat ondanks voldoende voorkeursstemmen alsnog uit te sluiten, omdat het groepen in de samenleving zou beledigen. Roos en Schouten sommeerden de Televizier-organisatie daarop het programma weer op te nemen in de selectie, maar dat gebeurde niet. Daarom stapten ze naar de rechter.

"Hoewel Roos en Schouten gelijk hebben dat de organisatie van de Televizier-Ster online videoserie onrechtmatig handelde, betekent dat niet dat het programma Roddelpraat alsnog moet worden toegelaten tot de verkiezing", luidt de uitspraak.

De organisatie mag deelnemers uitsluiten, maar de rechter noemt de manier waarop dit is gegaan "onzorgvuldig". Dat betekent echter niet dat Roddelpraat terug op de lijst moet worden geplaatst. Dat komt doordat niet vast is komen te staan dat de uitsluiting van de verkiezing schade voor de programmamakers tot gevolg heeft gehad.

Schouten: 'Mening van publiek genegeerd'

"Televizier heeft eerder al erkend dat het aanvankelijk op de kwalificatielijst toelaten, en het op een later moment alsnog uitsluiten van Roddelpraat geen schoonheidsprijs verdient", laat een woordvoerder van de organisatie in een reactie weten. "Ook de rechter wijst daar nu op. Maar de organisatie had goede redenen om het programma alsnog uit te sluiten en is blij dat die uitsluiting nu bevestigd is door de rechter."

"We hebben aangetoond dat de Televizier-Ring een elitair feestje is waarin een heel klein groepje mensen bepaalt dat alleen programma's die volgens bepaalde maatstaven deugen mogen winnen", zegt Schouten in een reactie aan het ANP. "Het is geen publieksprijs, want de mening van het publiek wordt genegeerd. Een prijs die zo weinig waarde heeft, die willen wij niet eens meer hebben. We zijn blij dat we dat hebben kunnen aantonen."

Zowel Schouten en Roos als Televizier wilden snel een beslissing en daarom kwam de rechter maandag alleen met een besluit. De uitwerking van het oordeel volgt over twee weken.