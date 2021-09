Bijna drie miljoen mensen zagen zondag op televisie hoe Max Verstappen er met de zege in de Grand Prix van Nederland vandoor ging op het circuit van Zandvoort. Naar de Dutch Grand Prix keken op Ziggo Sport zo'n 1,64 miljoen mensen, op Ziggo Sport Select ongeveer 1,34 miljoen mensen.

Naar de nabeschouwing van het evenement keken gemiddeld bijna twee miljoen mensen: op Ziggo Sport 1,19 miljoen, op Ziggo Sport Select 806.000 mensen, zo meldt Stichting KijkOnderzoek.

Ruim 1,6 miljoen mensen hebben zondagavond de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt gezien. Aan de speciale editie doen oud-kandidaten van het Omroep MAX-programma mee.

Heel Holland Bakt Nog een keer heeft hiermee de tweede plaats behaald in de kijkcijferlijst van zondag 5 september. In de uitzending was te zien dat oud-deelnemers als Narcis, Gwenn en Cas onder meer spritsen moesten bakken en een soesjestaart maakten.

De eerste aflevering van de tweede reeks van Matthijs Gaat Door heeft ook een plek bemachtigd in de top 25 van best bekeken programma's. 837.000 mensen zagen het programma van Matthijs van Nieuwkerk, waarin onder anderen Romana Vrede, Marieke Elsinga en Youp van 't Hek te gast waren.