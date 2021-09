HLF8, de talkshow van Johnny de Mol, gaat maandagavond in première. Zender SBS laat nog in het midden waar de show precies over gaat en in welke vorm die gegoten wordt. NU.nl zet op een rij wat al wel over het nieuwe dagelijkse programma van de 42-jarige presentator bekend is.

De Mol liet al eerder doorschemeren zich meer te willen toeleggen op humaninterestprogramma's. Begin dit jaar werd duidelijk dat de presentator niet meewerkt aan het nieuwe seizoen van de talentenjacht We Want More. In maart was hij te zien in De Mol's Hoop, waarin hij succesvolle ondernemers koppelt aan families die in de problemen zitten.

Half augustus werd de talkshow van De Mol aangekondigd door SBS. Zijn programma heet HLF8 en zal van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.30 uur te zien zijn. Wat De Mol precies in zijn eigen show bespreekt en hoe het er verder gaat uitzien, laat de zender nog in het midden. De presentator heeft in elk geval genoeg ervaring met het interviewen van bekende gasten: in zijn programma Waar is De Mol? ging de zoon van John de Mol op reis met zo'n zestig bekende Nederlanders. Veel van de mensen die bij hem aanschuiven, zal de presentator dus ook persoonlijk kennen.

Met HLF8 begeeft ook SBS zich op de talkshowmarkt. Het nieuwe programma Khalid & Sophie, dat wordt uitgezonden op NPO1, is vooralsnog geen kijkcijferhit en lijkt dus geen directe concurrentie voor de show van De Mol.

Bekende collega's van De Mol zijn vooralsnog niet enthousiast over de nieuwe talkshow. Zo denkt Özcan Akyol dat SBS beter had kunnen kiezen voor een dagelijkse variant van Veronica Inside, vertelde hij in VARAgids. Johan Derksen, een van de gezichten van dat laatstgenoemde programma, liet zich vrijdag in VI ontvallen dat "de formule van HLF8 niet kan lukken". "In talkshows zijn vaak meningsverschillen en je hebt mensen uit verschillende kampen waardoor het tot een discussie leidt", zei Derksen. "En Johnny wil nu het andere programma maken. Met mensen die het eens zijn met elkaar."

Volgens De Telegraaf wordt HLF8 "een licht programma" met "alle ruimte voor entertainment". Het programma wordt gemaakt door TVBV, het productiebedrijf van Jeroen Pauw dat ook voor Op1 verantwoordelijk is. Pauw zou nauw bij de totstandkoming van De Mols talkshow betrokken zijn.

Davina Michelle is een van de eerste gasten van HLF8. De zangeres vertolkte zondag tijdens de Dutch Grand Prix het Wilhelmus en zal aan tafel over haar ervaringen vertellen.