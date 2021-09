Feline Franceus en Achille van Ingelgem zijn de winnaars van de NTR Podcastprijs 2021, een aanmoedigingsprijs voor jonge podcastmakers uit Nederland en België. Dat maakte NPO Radio 1 zondag bekend.

In de podcast Niet aangeboren hersenaandoening van verpleegkundige Franceus, focust de podcastmaker op het relaas van Christiane, wier leven ingrijpend verandert na een ongelukkige val tijdens een vakantie in Portugal.

In de driedelige podcast Goud aan Zee van Van Ingelgem duikt de podcastmaker in een oud familieverhaal over zijn grootvader, verteld aan de hand van de verhalen van zijn grootmoeder en ooms en tantes.

De NTR Podcastprijs wordt dit jaar voor de 31e keer uitgereikt. De prijs werd eerder uitgereikt onder de naam NTR Radioprijs.

De winnaars krijgen een montagecursus, professionele opnameapparatuur of een bezoek aan het internationale audiofestival Prix Europa in Berlijn.