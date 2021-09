Bijna 2,2 miljoen mensen hebben de ruime zege gezien van het Nederlands elftal op Montenegro in de WK-kwalificatie, meldt Stichting KijkOnderzoek. Oranje won met 4-0, waarbij Memphis Depay voor de eerste twee doelpunten in het Philips Stadion zorgde.

De kwalificatiewedstrijd, die te zien was op NPO1, is daarmee verreweg het best bekeken programma zaterdag.

De vorige WK-kwalificatiewedstrijd tussen het Nederlands voetbalelftal en Noorwegen werd iets beter bekeken. Bijna 2,5 miljoen mensen zagen toen hoe Oranje bleef steken op een gelijkspel (1-1).

Dinsdag speelt het Nederlands elftal weer. Oranje neemt het op tegen het Turkse elftal, dat met een voorsprong van één punt naar de Johan Cruijff ArenA komt.

Ook de Formule 1 in Zandvoort trok veel kijkers. De verovering van de poleposition door Max Verstappen op het circuit van Zandvoort was het populairst. De kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland, die zowel op Ziggo Sport als Ziggo Sport Select te zien was, trok 1,3 miljoen televisiekijkers. Verstappen zette in de kwalificatie de beste tijd neer: 1.08,885.