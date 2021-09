De ochtendeditie van het NOS Jeugdjournaal wordt vanaf maandag 6 september alleen nog online uitgezonden. Voorheen was deze op televisie te zien, maar omdat het ochtendjournaal voornamelijk uitgesteld werd gekeken, is besloten om het alleen nog online uit te zenden.

De uitzendingen worden om 10.00 uur online geplaatst en daarnaast worden er los aanklikbare video's gedeeld, zodat docenten deze kunnen gebruiken om actuele onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas.

"Bij groot nieuws zijn we ook in de ochtend in staat een langere uitzending aan te bieden", zegt Ronald Bartlema, chef NOS Jeugdjournaal. "Verder stimuleren we de doelgroep actiever te reageren op het nieuws, door in onze uitzendingen vragen van kinderen te beantwoorden."

De uitzendingen worden afwisselend gepresenteerd door Benjamin Kat en Milou Stoop. De avondeditie van het NOS Jeugdjournaal blijft wel op televisie te zien.