NPO3 moet het vanaf komend najaar stellen zonder kijkcijferkanon Zondag met Lubach. Suzanne Kunzeler, NPO3-netmanager en genrecoördinator Drama, legt aan NU.nl uit hoe "de kraamkamer van de publieke omroep" het vertrek van Lubach wil opvangen.

Het was een pittig jaar, zegt Kunzeler (foto). In tegenstelling tot NPO1 en NPO2 heeft NPO3 een minder vaste programmering. Omdat opnames van veel programma's en series door corona werden uitgesteld, ontstond er veel uitval bij de zender. "Maar daar zijn we inmiddels overheen", aldus Kunzeler.

NPO3 moet het vanaf komend najaar op zondagavond dus zonder kijkcijferhit Zondag met Lubach doen. De presentator en televisiemaker verschijnt vanaf volgend jaar maart met een nieuw programma op NPO1. Volgens Kunzeler zal het gemis wel gevoeld worden, maar is NPO3 bij uitstek een zender voor vernieuwing en talent. "We zijn de kraamkamer van de publieke omroep."

'We draaiden niet alleen op Lubach'

De zender haalt de opgelegde doelstellingen daarnaast op dit moment "goed en ruim", vervolgt Kunzeler. "Er zit vlees op de botten, we draaiden niet alleen op Lubach. Natuurlijk zul je zien dat die zondag het over de gehele linie iets minder gaat doen."

Ze vervolgt: "We moeten weer bouwen en dat kost tijd. Bijvoorbeeld met mensen als Splinter Chabot en Roel Maalderink. Gelukkig krijgen we die tijd van de publieke omroep. Lubach was tijdens zijn eerste seizoen ook nog geen groot succes. We hopen dat we over een jaar zullen zien dat het gemis is opgevangen."

“Promenade gaat ontzettend goed. Het heeft me ongelooflijk verbaasd hoe dat doorgroeit en een stevige pijler begint te worden.”

De netmanager verheugt zich op de nieuwe zondagavond op NPO3. "Die wordt afgetrapt door Promenade, dat gaat ontzettend goed. Het heeft me ongelooflijk verbaasd hoe dat doorgroeit en een stevige pijler begint te worden. Daar komt onder andere de nieuwe dramaserie Deep Shit bij. Met Jennifer Hoffman en Fockeline Ouwerkerk. Dat is geworden wat we ervan hadden gehoopt, een soort Nederlandse Thelma & Louise. We hebben dit najaar een goede mix van talenten en nieuwe programma's."

Met Zondag met Lubach zat NPO3 gemiddeld op zo'n anderhalf tot twee miljoen kijkers per aflevering. Kunzeler is zich er dus van bewust dat een programma met een soortgelijk scorend vermogen niet zo snel gevonden zal worden. "Maar we hebben op alle avonden nu stevige titels staan. Op woensdagavond zenden we bijvoorbeeld Boerderij van Dorst uit, waar wekelijks nieuwe gasten op de boerderij van Raven worden uitgenodigd. Ik heb goede hoop dat dit een succesvolle titel wordt."

'We zijn totaal niet bezorgd'

Niet alleen corona maakte het NPO3 lastig. In 2019 stond het voortbestaan van de zender in de oorspronkelijke vorm door politieke inmenging onder druk. Het kabinet wilde destijds dat de zender voortaan vooral regionaal nieuws zou gaan uitzenden.

Zelfs de naam NPO Regio gonsde over het Mediapark in Hilversum. Hoewel de plannen een jaar later werden tegengehouden, moet NPO Regio uiteindelijk wel echt een zender worden. Kunzeler laat weten dat NPO3 op dit moment niet onder druk staat.

“Je zag dat Pak de Macht voor een aantal mensen best een lange zit was”

"We hebben een hele goede strategie ontwikkeld. Daar hoort niet alleen de nieuwe programmering bij, maar ook de kruisbestuiving tussen ons televisiekanaal, on demand kijken en de online omgeving van npo3.nl. Dat wordt vanuit één visie aangestuurd. Wij zijn totaal niet bezorgd en zien de toekomst vol zin tegemoet."

Pak de Macht gaat veranderen

Een andere titel waar de netmanager veel van verwacht, is Pak de Macht met Tim Hofman. "Ik kijk tevreden op de gemaakte afleveringen terug. Ik vind het een bijzonder programma."

"We hebben besloten om ermee door te gaan, maar zijn wel met BNNVARA in gesprek over de vorm van het programma. Die zou je misschien net iets moeten aanpassen. Je zag dat het voor een aantal mensen best een lange zit was. Maar ik vond heel goed hoe Tim dat deed. Net als de research en de grondigheid van het programma."