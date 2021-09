Altan Erdogan is per 1 oktober hoofdredacteur van de Amsterdamse nieuwszender AT5. Hij is daarmee de opvolger van adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk, die in april na 25 jaar dienstverband haar vertrek aankondigde vanwege een "inhoudelijk verschil van inzicht" met de directie.

Nadat hoofdredacteur Bart Barnas in de zomer van 2017 naar AVROTROS was overgestapt, zat AT5 zonder hoofdredacteur. Pronk nam toen zijn taken over.

Pronks vertrek leidde tot grote onrust bij de redactie van de nieuwszender. De redactie zegde daarna het vertrouwen in de directie op. Na een mediationtraject hebben de directeur en redactieraad gezocht naar een vervanger voor Pronk, die is gevonden in Erdogan.

De 54-jarige Erdogan is op dit moment hoofdredacteur en directeur van Folia en HvanA. Hij studeerde in 1991 af aan de School voor Journalistiek in Utrecht en werkte daarna voor het Haarlems Dagblad, Het Parool, de Volkskrant, het weekblad Volkskrant Banen en de Nieuwe Revu.

"AT5 is voor mij de onbetwiste nieuwszender in Amsterdam. Samen met de redactie en de directie wil ik de positie van AT5 verder versterken en spannende, verrassende journalistieke items gaan maken", aldus Erdogan over zijn nieuwe functie.

De redactieraad, die namens de redactie het vertrouwen in het bestuur opzegde, is blij met de aanstelling van Erdogan. "We zochten een journalist in hart en nieren, iemand met een breed netwerk in Amsterdam en een boegbeeld voor AT5", aldus voorzitter Robin Antonisse. "Met Altan hebben wij dit in huis gehaald. De redactie kijkt uit naar de samenwerking met onze nieuwe hoofdredacteur."