De Britse mediawaakhond Ofcom komt na een onderzoek tot de conclusie dat Piers Morgan geen regels heeft overtreden met zijn opmerkingen over Meghan Markle. Er zullen dan ook geen sancties volgen voor de presentator of ITV, de zender waarop hij de uitspraken deed.

Morgan zei na het bekijken van Markles interview met Oprah Winfrey dat hij geen woord geloofde van wat ze zei. De vrouw van de Britse prins Harry vertelde in het interview onder meer dat ze suïcidale gedachten had gehad. Na de uitzending van Good Morning Britain, waarin Morgan zijn uitspraken deed, kwam bij Ofcom een recordaantal van 58.000 klachten binnen.

Hoewel ITV vervolgens besloot om de presentator de laan uit te sturen, is Ofcom van mening dat Morgans uitlatingen niet in strijd zijn met mediawetten. "De uitspraken van Morgan waren potentieel schadelijk en beledigend voor kijkers en we hebben de uitgesproken publieke respons hierop gemerkt, maar we nemen ook de vrijheid van meningsuiting in acht", is te lezen in de verklaring.

"Binnen onze regels kunnen omroepen ervoor kiezen om controversiële meningen onderdeel te laten zijn van het publieke debat, en het sterke weerwoord dat Morgan kreeg van andere partijen in de discussie zorgde voor context voor de kijker." Wel heeft Ofcom ITV ertoe aangespoord om zorgvuldiger om te gaan met thema's als mentale gezondheid en zelfdoding.

Morgan viert de beslissing op Twitter. "Dit is een duidelijke overwinning voor het vrije woord en een nederlaag voor prinses Pinokkio", schrijft hij op het sociale medium. Hij vraagt zich tevens hardop af of dit betekent dat hij zijn baan als presentator van Good Morning Britain terugkrijgt.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).