Renze Klamer neemt tijdelijk de presentatie van het radioprogramma EenVandaag van AVROTROS op zich. De presentator laat via Twitter weten dat dit is besloten na goed overleg met BNNVARA, waarbij hij onder contract staat.

"Vanuit EenVandaag kwam de vraag of ik tijdelijk op NPO Radio 1 een van de presentatoren wil vervangen in verband met persoonlijke omstandigheden. Vanuit collegialiteit en mijn liefde voor NPO Radio 1 doe ik dat natuurlijk graag", schrijft Klamer op Twitter.

"Ik heb dit netjes afgestemd met BNNVARA, waarbij ik nog onder contract sta", laat hij zijn volgers weten.

In juni werd bekend dat Klamer en zijn collega Fidan Ekiz per direct moesten stoppen met hun talkshow De Vooravond. BNNVARA en de NPO vonden dat het programma urgentie miste en op de schop moest. Klamer liet destijds weten perplex te staan van de beslissing en hij en Ekiz zeiden pas heel laat te zijn geïnformeerd over de beslissing.

NPO-directeur Frans Klein zei dinsdag in gesprek met het AD dat hij van BNNVARA had begrepen dat Klamer en Ekiz stagneerden in hun ontwikkeling bij De Vooravond en dat dit een van de redenen is dat het programma niet terugkeert.

Klamer heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op deze uitspraken. "Over veel andere dingen heb ik natuurlijk ook gedachten, maar: voor alles is een tijd", sluit Klamer zijn bericht op Twitter af.