De tweede aflevering van Khalid & Sophie op NPO1 heeft dinsdagavond 699.000 kijkers getrokken. De zoon van Peter R. de Vries, Royce, was te gast bij presentator Khalid Kasem om te vertellen over het overlijden van zijn vader.

Kasem was een langjarige vriend en collega van Peter R. de Vries. Royce de Vries vertelde over het gemis van zijn vader, die op 15 juli werd neergeschoten en een week later aan zijn verwondingen overleed.

Het nieuwe actualiteitenprogramma Khalid & Sophie ging afgelopen maandag van start. Er keken toen iets meer dan een half miljoen kijkers.

Khalid & Sophie wordt uitgezonden op de plek waar De Vooravond het mocht proberen, tot daar afgelopen juni de stekker uit werd getrokken. BNNVARA vond het programma niet urgent genoeg en vond dat de presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer zich niet voldoende doorontwikkelden. Naar de eerste aflevering van De Vooravond keken op 31 augustus 2020 ruim een miljoen mensen.

Eerste aflevering Tour de Frans

De eerste aflevering van Tour de Frans trok dinsdagavond 609.000 kijkers naar RTL 4. Het nieuwe programma van Frans Bauer scoort daarmee iets minder goed dan de concurrentie op SBS6.

Daar keken op hetzelfde tijdstip 747.000 mensen naar het nieuwe seizoen van Familie Gillis: Massa is Kassa. De grote winnaar op primetime is NPO1, waar de tweede aflevering van een nieuwe reeks van We zijn er Bijna! 1.333.000 wist te trekken.

Stichting KijkOnderzoek (SKO) kampte woensdagochtend en -middag met een storing. Daardoor zijn de cijfers pas later vrijgegeven.

Top vijf van dinsdag 31 augustus 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.599.000 kijkers

2. We zijn er Bijna! (NPO1) - 1.333.000 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.244.000 kijkers

4. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.086.000 kijkers

5. 2 Voor 12 (NPO2) - 963.000 kijkers