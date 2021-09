Fidan Ekiz en Renze Klamer moesten met De Vooravond stoppen, omdat hun programma volgens BNNVARA urgentie miste. Maar er blijkt nog een andere reden mee te spelen. Volgens de omroep stagneerde hun doorontwikkeling. De NPO begreep dat, zegt directeur Video van de NPO Frans Klein tegen het AD .

"Het is echt een keuze van de omroep, maar uiteraard heeft BNNVARA met ons gesproken over hun doorontwikkeling. BNNVARA kwam tot de conclusie dat die stagneerde. Wij hebben dat gevolgd en begrijpen dat", aldus Klein.

Ekiz en Klamer toonden zich zeer verrast toen het nieuws in de Nederlandse media verscheen. Klamer sprak destijds uit dat hij "perplex" stond. Volgens Klein kwam het inzicht over de presentatoren op een "ontijdig moment".



"Net toen het seizoen was afgelopen en zij op vakantie waren. Daar was niemand gelukkig mee. Soms loopt dat zo, maar we moeten scherpe keuzes blijven maken. Met Khalid Kasem en Sophie Hilbrand denken we dat we aan het investeren zijn naar iets wat langer houdbaar is."

Kasem en Hilbrand vormen sinds het begin van deze week de talkshow Khalid & Sophie op NPO1. Hilbrand beet het spits af met iets meer dan een half miljoen kijkers.

Welke nieuwe uitdagingen er voor Ekiz en Klamer in het verschiet liggen is ondertussen nog niet bekend.