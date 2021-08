De VPRO wacht af tot Maurice de Hond daadwerkelijk een procedure start tegen de makers van de podcast De Deventer Mediazaak. Dat laat een woordvoerder dinsdag weten.

"Wij zien een procedure met vertrouwen tegemoet", aldus de zegsvrouw. "De Hond is geïnterviewd voor de podcast en heeft fiat gegeven voor gebruik van fragmenten uit dat interview."

Opiniepeiler en publicist Maurice de Hond stelde dinsdag een bodemprocedure voor te bereiden tegen de maker van de podcastreeks De Deventer Mediazaak. Volgens hem is de podcast over de Deventer moordzaak, die draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999, onrechtmatig. De Hond vindt dat zijn "eer en goede naam is geschaad".

De Deventer Mediazaak analyseert de opmerkelijke dynamiek in de media rond de Deventer moordzaak. De rechtbank veroordeelde 'boekhouder' Ernest Louwes voor de moord, hij zat acht jaar vast. Maar volgens De Hond was niet hij maar een andere persoon de dader, de man die bekend zou worden als de 'klusjesman' (wat hij niet was). De podcast, die inmiddels meer dan 1,5 miljoen keer is beluisterd, beschrijft hoe media dat destijds gretig oppakten.