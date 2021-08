Patrick Lodiers gaat in het nieuwe satirische programma Spaanders de afgelopen week doornemen met bekende én onbekende gasten. Spaanders is vanaf 11 september zeven weken lang op zaterdag te zien om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO1.

Per aflevering zijn er twee hoofdgasten, met wie Lodiers de afgelopen nieuwsweek doorneemt. Ze praten over hun vak en hun interesses. Ook speelt de presentator met hen een spel met actuele vragen en grappige tv-fragmenten.

Lodiers zei direct ja op het aanbod. Het nieuwe tv-programma past volgens hem in de lange traditie van humor en satire op de zaterdag bij BNNVARA en eerder de VARA, met programma's als Even Tot Hier, De Kwis en Kopspijkers.

"Hans Riemens, de eindredacteur van die programma's, is erbij betrokken. Maar ook veel nieuwe mensen. Met z'n allen zijn we nu volop aan het schaven. Alle puzzelstukjes vallen waarschijnlijk op het laatst op hun plek. Want waar gehakt wordt, vallen spaanders!"