Jochem Myjer heeft voor de EO het programma Jochem in de Wolken gemaakt. In de vierdelige serie, die vanaf 15 oktober te zien is, laat de cabaretier verschillende natuurgebieden van Nederland vanuit een luchtballon zien.

Myjer zal in een luchtballon over Friesland en het Waddengebied, de Biesbosch, de Veluwe en het Limburgse Geuldal varen. "Vanuit de lucht zie ik wat alle vliegende vogels allang weten: dat onze Nederlandse natuur zo betoverend mooi is", aldus de cabaretier.

"Ik hoop iedereen stapelverliefd te maken op deze natuurgebieden. Want als je ergens van houdt, word je er vanzelf zuiniger op", stelt Myjer. De EO hoopt met de serie bij te dragen aan bewustwording over de waarde van de natuurgebieden in Nederland.

Jochem in de Wolken is vanaf 15 oktober vier weken lang op vrijdagavond te zien.