Meer dan een half miljoen abonnees maken gebruik van de streamingdienst NPO Plus. Dat laat Mezen Dannawi, manager van de in 2017 opgerichte betaalde service, desgevraagd aan NU.nl weten.

In 2019 stond de teller op een kwart miljoen abonnees. Vorig jaar maakten rond de 400.000 mensen gebruik van de dienst.

"Steeds meer mensen willen kennelijk meer afleveringen van een serie zien en zelf bepalen wanneer ze iets willen kijken. Ik ben blij dat we in die behoefte kunnen voorzien."

Volgens Dannawi valt de stijging van het aantal NPO Plus-abonnees gedeeltelijk te verklaren door de lockdown. "Mensen zaten thuis en de streaming schoot omhoog. Alles over corona werd verslonden, maar kijkers kregen ook de behoefte aan andere dingen en zijn veel series gaan kijken."

NPO Plus werd in 2017 gelanceerd en is beschikbaar naast het gratis ondemandkanaal van de publieke omroep: NPO Start (voorheen Uitzending Gemist), dat wekelijks door drie miljoen mensen wordt bezocht. Via NPO Plus kunnen kijkers meer afleveringen en seizoenen van programma's zien en soms ook vooruit kijken. Waar afleveringen van veel programma's na een week niet meer beschikbaar zijn op NPO Start, zijn ze nog wel te bekijken op NPO Plus. De service kost 2,95 euro per maand.

'Het viel net niet om'

Dannawi bekommert zich als manager ook om NPO Start, het gratis platform waar NPO-producties teruggekeken kunnen worden. Hij kijkt met tevredenheid terug naar het afgelopen jaar. Al leek NPO Start aanvankelijk de grote belangstelling voor de eerste persconferenties van het kabinet over de corona-aanpak niet te kunnen verwerken.

"In het begin moesten we er echt aan trekken, tijdens de eerste twee coronapersconferenties was het wankel en viel het net niet om. Maar daarna hebben we ons herpakt. Het heeft bepaalde verbeteringsprocessen binnen onze dienst echt versneld", zegt Dannawi.

"Die enorme toeloop moet je dan maar zien te beheren. Ook technologisch. We moesten een tandje bijschakelen. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe interface voor NPO Start."

"Ik ben heel trots op de hele publieke omroep en hoe we de coronacrisis hebben aangepakt. Het was moeilijk, want het was erg ongrijpbaar. Maar we hebben veel gedaan aan uitleg en duiding."