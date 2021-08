Zo'n 560.000 mensen keken maandagavond naar de eerste uitzending van de talkshow Khalid & Sophie op NPO1. Het programma staat daarmee op plek 18 in de lijst met best bekeken programma's, aldus Stichting KijkOnderzoek. De nieuwe talkshow trok iets meer dan de helft van het aantal kijkers van zijn geannuleerde voorganger De Vooravond.

De allereerste aflevering van De Vooravond is door ruim een miljoen mensen gezien. BNNVARA besloot eerder dit jaar een punt achter het door Fidan Ekiz en Renze Klamer gepresenteerde programma te zetten.

De eerste aflevering van Khalid & Sophie werd gepresenteerd door Sophie Hilbrand. Zij en advocaat Khalid Kasem presenteren het programma om de beurt.

Maandag waren onder anderen Sylvana Simons, Giovanca Ostiana en Dieuwertje Kuijpers te gast. Dinsdag staat het programma in het teken van de overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Zijn zoon Royce de Vries vertelt in het praatprogramma voor het eerst over het verlies van zijn vader en hoe hij de afgelopen periode heeft beleefd.

Maandagavond keerden diverse succesvolle programma's terug op de televisie en die wisten wederom veel kijkers te bekoren. Zo werd Chateau Meiland door ruim een miljoen mensen bekeken en is het RTL-woonprogramma Kopen zonder kijken door iets minder dan een miljoen kijkers gezien. Ruim 800.000 mensen zagen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden.