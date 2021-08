Misdaadverslaggever John van den Heuvel was maandag voor het eerst sinds het overlijden van zijn collega Peter R. de Vries in juli weer te gast in RTL Boulevard. De misdaadverslaggever liet weten "blij te zijn" dat hij weer in de studio zat.

Vorige week liet Van den Heuvel op Instagram weten dat hij spoedig zou terugkeren in het programma.

"Dat is moeilijk met het besef dat Peter nooit meer aan de desk zal staan en we vanwege dreiging moesten uitwijken naar een andere studio. Maar we gaan door met ons werk, precies zoals Peter dat ook zou willen en doen."

Van den Heuvel was in 2018 ook al een aantal maanden afwezig in het programma omdat hij zelf werd bedreigd.

RTL Boulevard zendt sinds de aanslag op De Vries niet meer vanuit de studio aan het Leidseplein uit, maar vanaf het Mediapark in Hilversum.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat het programma werd opgenomen in Amsterdam.