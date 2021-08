De Volkskrant krijgt toch weer een ombudsman, bevestigt hoofdredacteur Pieter Klok maandag in NRC. Mediajournalist Jeroen Trommelen, voorheen hoofdredacteur van Investico, vervult de functie vanaf 1 januari.

De vorige ombudsman van de Volkskrant, Jean-Pierre Geelen, stopte in de zomer van 2019 en uitte toen zijn twijfels over het instituut. Een wekelijkse bijdrage van de ombudsman zou volgens hem niet passen in het "ADHD-tijdperk" met een "ophef-dynamiek" waardoor "je al snel een eeuwigheid te laat" komt.

Een ombudsman van een krant evalueert, onderzoekt en beoordeelt op onafhankelijke en onpartijdige wijze de berichtgeving over actuele onderwerpen en kwesties.

Klok liet dit voorjaar doorschemeren weer te denken aan het aanstellen van een nieuwe ombudsman. Een van de redenen was een incident in april met een spotprent van Maurice de Hond, die deed denken aan nazipropaganda uit de jaren dertig.

De Volkskrant kwam onder vuur te liggen omdat niemand op de redactie in de aanloop naar het maken van de krant de gelijkenis had gezien.

"Het is erg moeilijk genadeloos te beschrijven wat er is misgegaan als het over jezelf gaat, omdat ik als hoofdredacteur ook mijn mensen in bescherming moet nemen", zei Klok destijds in NRC over dat incident.

De hoofdredacteur van de Volkskrant zal de lezers van zijn krant binnenkort verder informeren over zijn besluit.