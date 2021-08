De uitzending van de talkshow Khalid & Sophie staat dinsdagavond in het teken van de in juli overleden Peter R. de Vries. Presentator Khalid Kasem ontvangt onder anderen Royce de Vries, de zoon van de misdaadverslaggever.

De Vries zal in het praatprogramma voor het eerst over het verlies van zijn vader vertellen en hoe hij de afgelopen periode heeft beleefd.

Ook Berthie Verstappen, de moeder van de in 1998 verdwenen Nicky Verstappen, schuift aan in de talkshow. Zij zal delen wat De Vries voor haar familie heeft betekend sinds hij in 1998 hun vertrouwenspersoon werd.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de stille tocht die dinsdagavond in Maastricht wordt gehouden voor de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. De Vries zette dit jaar een inzamelingsactie op voor de gouden tip in deze vermissingszaak.

Khalid & Sophie is elke werkdag om 19.00 uur te zien op NPO1. De presentatie wordt om de dag afgewisseld door Sophie Hilbrand en Kasem.