Het demissionaire kabinet stopt per 1 oktober met de coronasteunregelingen. NU.nl spreekt met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) over de gevolgen daarvan voor de evenementensector.

Het wegvallen van de coronasteunregelingen NOW (voor loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandingenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen wordt een zware dobber voor een aantal organisaties, vertelt Berend Schans van VNPF.

"We vermoeden dat een aantal organisaties (vooral in de festivaltak en bij de gespecialiseerde toeleveranciers) het zwaar, misschien wel te zwaar zal krijgen. Dat voelt raar."

"Tot nu toe heeft de overheid ook talloze miljoenen in onze sector geïnvesteerd en nu we op driekwart zijn, wordt een deel aan zijn lot overgelaten. Is dat geen kapitaalsvernietiging?", vraagt Schans zich af.

De extra kosten die er door de gevolgen van corona bij zijn gekomen, maakt het wegvallen van de steun volgens de vereniging nog lastiger.

'Het zal een pittige tijd worden'

"De sector wordt een flink aantal jaren teruggeworpen", stelt Schans. "Tel hierbij een aantal flinke autonome kostenstijgingen op en het feit dat er op dit moment lastig aan goed personeel te komen is en veel organisaties met belasting- en huurschulden zitten. Het zal een pittige tijd worden."

Het kabinet vindt dat doorgaan met de steunmaatregelen het economisch herstel in de weg zit. De maatregelen kostten tot nu toe 80 miljard euro.

Bedrijven kunnen nog wel leningen aanvragen bij kredietverleners als KKC, Qredits, BMKB-C en GO-C. Die regeling blijft het hele jaar van kracht voor bedrijven die in de problemen komen. Ook het Garantiefonds Evenementen, voor evenementen die al gepland waren en uiteindelijk niet kunnen plaatsvinden, loopt door in het vierde kwartaal.