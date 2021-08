The Masked Singer keert op 15 oktober terug met een derde seizoen. Dat maakt RTL maandag bekend.

In het programma treden BN'ers vermomd op. De panels die moeten raden welke bekendheden er achter de stemmen in de pakken schuilgaan, bestaan wederom uit Gerard Joling en Buddy Vedder en Carlo Boszhard en Loretta Schrijver. Ook dit seizoen is de presentatie in handen van Ruben Nicolai.

Dit seizoen wordt op Videoland na elke aflevering The Masked Singer: After the Mask uitgezonden. Hierin krijgt de kijker een blik achter de schermen en staat de kandidaat centraal die in de aflevering ervoor is onthuld.

The Masked Singer is een groeiende kijkcijferhit gebleken. In het eerste seizoen keken er gemiddeld 1,5 miljoen mensen, maar dat werden er bij de tweede reeks al snel meer dan 2,6 miljoen. De finale van het tweede seizoen, die werd gewonnen door Jan Dulles, werd door 3,86 miljoen kijkers gezien.