De drie kunstenaars die in Sterren op het Doek portretten van een bekende Nederlander maken, mogen voor het eerst bij de onthulling van de drie gemaakte werken zijn. Arjen Lubach is de eerste gast in het veertiende seizoen van het door Özcan Akyol gepresenteerde programma, maakt Omroep MAX maandag bekend.

Tijdens de vorige dertien seizoenen waren de kunstenaars niet bij het onthullingsmoment aanwezig. Dit keer kunnen ze dus de reactie van de door hen geportretteerde bekende Nederlander zien en ook het werk van de twee andere schilders bekijken.

De kunstenaars kijken backstage via een monitor mee en de kijker ziet hun reactie op hoe hun werk door de BN'er ontvangen wordt. Wanneer de gast zijn of haar favoriete werk gaat kiezen, voegen de kunstenaars zich bij Akyol en de gast in kwestie.

De geportretteerde gast mag het door hem of haar uitgekozen werk na afloop mee naar huis nemen. De andere twee doeken worden online geveild. De opbrengst gaat naar een goed doel.

De eerste tien seizoenen van Sterren op het Doek werden tot en met 2015 gepresenteerd door Hanneke Groenteman. In 2019 nam Akyol het stokje van haar over.

De namen van de andere zeven deelnemende bekende Nederlanders worden op een later tijdstip bekendgemaakt. Sterren op het Doek is vanaf zaterdag 23 oktober wekelijks om 20.35 uur op NPO2 te zien.