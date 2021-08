De Groningse journalist Willem Groeneveld is weer aan het werk gegaan, nadat meerdere personen twee weken geleden brandbommen in zijn woning hadden gegooid.

"Ze wilden ons leven weggooien", zegt de veertigjarige Groeneveld maandag in gesprek met Dagblad van het Noorden. "Ik ga gewoon weer aan het werk."

"De rust is weer redelijk teruggekeerd. Het leven staat wat minder op zijn kop dan in de eerste week na de aanslag. Maar het is allemaal nog steeds vers. Heel vers", aldus de journalist.

"Je vraagt je weleens af wat mensen over je zouden zeggen als je overlijdt. We kregen ontzettend veel prachtige reacties die mij kracht geven om door te gaan. Dus ik heb nu een idee."

Twee weken geleden werden meerdere molotovcocktails (brandbommen) door het raam van Groeneveld gegooid. De journalist en zijn partner bleven ongedeerd, doordat ze het vuur snel konden blussen. De politie neemt de zaak hoog op.

Groeneveld schrijft op de regionale nieuwswebsite Sikkom onder meer kritische stukken over verhuurders en bedrijven die hij van malafide praktijken beschuldigt. Als gevolg daarvan wordt de journalist al jarenlang bedreigd en geïntimideerd.

De politie heeft twee verdachten aangehouden. Over de motivatie achter de aanslag is nog weinig bekend. Dagblad van het Noorden omschreef de twee verdachten personen als fanatieke ontkenners van de coronavirus. Volgens de krant zouden de mannen vaak aanwezig zijn bij anticoronademonstraties.