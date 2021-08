Het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw begon zondag als het best bekeken programma van de avond. 2,3 miljoen kijkers zagen de aflevering waarin de deelnemende boeren worden voorgesteld. Dat zijn een kleine 300.000 kijkers minder dan bij de start van het vorige seizoen.

In 2019 was de aflevering waarin de tien boeren werden geïntroduceerd nog goed voor een kleine 2,6 miljoen kijkers.

Kijkers krijgen nu tot 12 september de kans om de boer van hun keuze een brief te sturen, waarna het seizoen volgend jaar verdergaat met de vijf boeren die de meeste brieven hebben ontvangen.

Expeditie Robinson begint ook met iets minder kijkers

Ook Expeditie Robinson begon zondagavond aan een nieuw seizoen. Het programma waarin bekende Nederlanders moeten overleven op een onbewoond eiland, ditmaal opgenomen in Kroatië, trok 1,45 miljoen kijkers. Dat is een fractie minder dan bij het vorige seizoen in 2019, toen 1,6 miljoen mensen de eerste aflevering zagen.

In de aflevering van zondagavond werd bekend dat er - naast de achttien deelnemers die al bekend waren gemaakt - ook acht oud-deelnemers terugkeren. Zij beginnen op hun eigen eiland een expeditie.

De uitzendingen van donderdagavond zijn gericht op de oud-deelnemers, terwijl de reguliere expeditie op zondagavond centraal staat.

Jinek in het teken van moord op Peter R. de Vries

Eva Jinek keerde terug met haar talkshow Jinek, die eenmalig op de zondag werd uitgezonden en in het teken stond van de moord op Peter R. de Vries.

Het praatprogramma trok 883.000 kijkers.