John van den Heuvel twijfelde na de moord op Peter R. de Vries even of en hoe hij door moest gaan als misdaadverslaggever. Dat zei Van den Heuvel zondagavond in de talkshow van Eva Jinek op RTL 4.

"Tuurlijk. Daar heb je het ook met je familie en vrienden over. Maar ik was daar voor mezelf wel redelijk snel uit. Kijk, op het moment dat je omgeving zegt: 'Wij vragen echt heel nadrukkelijk van je om hiermee te stoppen', dan zou er een andere situatie zijn."

"Het is een inktzwarte zomer geweest. Ik heb bewust best wel een tijdje de luwte gezocht. Je zit vol verdriet en boosheid. Je bent je aan het bezinnen: hoe nu verder met de toekomst?"

Maar volgens Van den Heuvel krijgt hij nog genoeg steun voor wat hij doet. "Ik ga niet stoppen. Ik laat geen mooi en belangrijk werk van me afnemen, omdat dat tuig dat eigenlijk heel graag zou willen."

Van den Heuvel zei verder dat hij nog steeds niet naar de laatste beelden van De Vries kan kijken. De misdaadjournalist werd na een bezoek aan het programma RTL Boulevard op weg naar de parkeergarage van korte afstand beschoten.

'Dan hebben zij gewonnen'

De dood van De Vries heeft geen directe gevolgen voor het leven van Van den Heuvel. "Ik werd natuurlijk al redelijk zwaar beveiligd, mijn gezin ook. De dreiging is niet minder geworden. Je realiseert je nog meer wat de risico's zijn. Je ziet gebeuren waar je zelf ook bang voor bent geweest."

"Bang is een verkeerd woord. Ondanks alles leef ik nog steeds niet in angst. Althans, dat probeer ik niet te doen. Ik heb vertrouwen in de mensen die bijdragen aan mijn veiligheid. Het is niet zo dat ik met knikkende knieën door het leven ga."

Van den Heuvel ziet in het onderdrukken van angstgevoelens ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad: "Laten we niet in angst gaan leven, want dan hebben zij gewonnen."

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Jinek was volledig gewijd aan de op 15 juli overleden De Vries. De aflevering werd door 883.000 mensen bekeken.