Zondagavond werd de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson uitgezonden, waarin direct een twist te zien was. Naast de achttien nieuwe deelnemers keren acht oud-deelnemers terug, die op een ander eiland in Kroatië verblijven. NU.nl zet ze voor je op een rij.

De achttien deelnemers aan Expeditie Robinson die in de afgelopen weken werden bekendgemaakt, zijn niet op de hoogte van de terugkeer van deze acht deelnemers uit eerdere seizoenen.

RTL laat in een persbericht weten dat de deelnemers in het spel vanzelf bij elkaar komen.

Anouk Maas

Musicalactrice Anouk Maas was te zien in producties als Evita, Hairspray en The Sound of Music. Het televisiekijkende publiek kan haar ook kennen van Goede Tijden, Slechte Tijden, waar ze van 2017 tot en met 2019 een rol in speelde. Ook deed ze eerder mee aan Beste Zangers. Maas deed in 2014 mee aan het vijftiende seizoen van Expeditie Robinson, waar ze als elfde eindigde.

Do

Zangeres Do (artiestennaam van Dominique Rijpma van Hulst) brak bijna twintig jaar geleden door met verschillende versies van het nummer Heaven van Bryan Adams. Ze bracht in 2004 haar debuutalbum uit. In 2011 deed ze mee aan Beste Zangers, dat haar een nummer 1-hit en een gouden plaat opleverde met Hij Gelooft in Mij. Ook presenteerde ze verschillende shows voor SBS6. Ze deed in 2011 mee aan het twaalfde seizoen van Expeditie Robinson, waar ze als elfde eindigde.

JayJay Boske

Voormalig rugbyspeler JayJay Boske is al jarenlang actief als presentator. Sinds 2015 is hij aan RTL gebonden, waar hij verschillende sportprogramma's presenteert. Ook heeft hij zijn eigen YouTube-kanaal en deed hij een tijd het management van zangeres Famke Louise. Hij was in 2016 in het zeventiende seizoen van Expeditie Robinson te zien, waar hij als vijfde werd weggestemd naar afvallerseiland. Daar hield hij het tot de op een na laatste aflevering vol.

Loek Peters

Loek Peters was als acteur te zien in series als A'dam - E.V.A. en films als Het echte leven. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van zijn rol in de serie Penoza en de bijbehorende film. Peters was net als Anouk Maas deelnemer aan het veertiende seizoen van Expeditie Robinson, waar hij een aflevering eerder naar huis werd gestuurd en als twaalfde eindigde.

Loiza Lamers

Loiza Lamers won in 2015 het programma Holland's Next Top Model. Sindsdien timmert ze als model aan de weg, maar ze is ook met regelmaat als presentatrice te zien op de Nederlandse televisie. Lamers deed in 2018 mee aan het negentiende seizoen van Expeditie Robinson. Ze wist het in dit seizoen tot de laatste zes kandidaten te schoppen.

Rob Geus

Presentator en kok Rob Geus werd in Nederland bekend door het programma De Smaakpolitie, waarin hij jarenlang restaurants controleerde op hygiëne. Ook zijn programma Red mijn vakantie! was seizoenen lang op SBS6 te zien. Geus deed in 2019 mee aan het twintigste (en recentste) seizoen van Expeditie Robinson, waar hij als vijfde afviel en daarmee als zestiende eindigde.

Saar Koningsberger

Saar Koningsberger presenteerde van 2007 tot en met 2010 verschillende programma's bij TMF. In 2012 ging ze aan de slag bij Veronica, waar ze ook als presentatrice te zien was. Ze deed in 2011 mee aan het tiende seizoen van Expeditie Robinson, waarin ze het bijna tot het einde schopte, maar net voor de finale het programma moest verlaten.

Wietze de Jager

Radio-dj Wietze de Jager was jarenlang een duo met Mattie Valk. De twee maakten voor Q-music het programma Mattie & Wietze. Sinds 2018 is De Jager, die ook als presentator van Shownieuws aan de slag ging, bij Radio 538 te horen. De radio-dj deed in 2015 mee aan het zestiende seizoen van Expeditie Robinson, waar hij als tweede naar huis werd gestuurd en als zestiende eindigde.