Tien vrijgezelle boeren, acht mannen en twee vrouwen, stelden zich zondag voor als de deelnemers van het twaalfde seizoen van Boer zoekt Vrouw, dat wordt uitgezonden door KRO-NCRV.

Boer Evert (58) - Melkveehouder in Drenthe

Samen met zijn broer runt Evert een melkveehouderij. Op de boerderij heeft hij weinig aanspraak, Evert mist de sociale contacten best wel. "Wat is er nou mooier dan iemand die naar je lacht, dat maakt toch je hele dag goed?", vindt hij. Toen hij jonger was, had hij niet gedacht dat hij zo lang alleen zou blijven. Een gezin was altijd een van zijn dromen. Hij hoopt op een relatie waarin hij samen kan genieten en ontspannen.

Boer Gerben (30) - Geitenhouder in Utrecht

Stress is niet goed voor zijn geiten, daarom probeert Gerben altijd zo rustig mogelijk te blijven. Hij woont samen met zijn ouders en zijn broer en zus. Gerben noemt zichzelf best verlegen en vindt het eerste contact met nieuwe mensen best spannend. In z'n eentje vindt hij het leven wat saai en hij zou het best leuk vinden als hij een vriendin zou hebben om de geiten mee te melken. Het liefst een leuke, stoere meid die hem begrijpt.

Boer Hans (69) - Paardenhouder in Noord-Brabant

Weduwnaar Hans begon ooit als varkensfokker maar stapte vanwege allergieën over naar springpaarden. Hij runt het bedrijf alleen; af en toe helpen zijn vier kinderen hem. Hij werkt, ondanks dat "zijn lichaam aan alle kanten kraakt", heel graag. Zijn drie dochters en zoon gunnen hun vader een nieuwe liefde. Hij is een zorgzame man met een klein hartje, aldus de kinderen. "Het is een Hans op zoek naar z'n eigen Grietje."

Boerin Hilda (34) - Paarden- en melkveehouder op Terschelling

Hilda kan zich niet voorstellen ooit ergens anders te wonen dan op Terschelling, waar haar wortels liggen. Ze runt de boerderij met haar ouders, maar woont in haar eigen appartement. Door corona kijkt ze anders naar de liefde, want ze zat toch wel vaak alleen op de bank. Dat ze nog geen relatie heeft, komt volgens haar voort uit zelfbescherming en onzekerheid. Iets waar ze graag verandering in brengt met haar nieuwe partner.

Boer Janine (31) - Schapenhouder in Limburg

Samen met haar ouders zorgt Janine voor duurzaam natuurbeheer in Zuid-Limburg. Samen met haar hond trekt ze de dagelijks de natuur in met - in totaal - drieduizend schapen. Janine heeft een druk bestaan, maar ze vindt graag iemand met dezelfde passie voor de agrarische sector. "Als je me een knuffel geeft en ik stink naar schaap, dan moet je daartegen kunnen."

Boer Joost (46) - Plantenkweker in Noord-Brabant

Joost, zijn broer en zijn oom zijn eigenaren van een kwekerij met een eindeloos assortiment aan planten. Als het om planten gaat, ligt de lat heel hoog. Verder ligt de lat een stuk lager, vertelt hij. Hij ziet ernaar uit om een leuk vrouw tegen te komen door wie hij hopelijk wat rustiger gaat lopen én minder gaat werken.

Boer Jouke (31) - Melkveehouder in Friesland

Jouke houdt van een beetje actie en uitdaging. Het interesseert hem niet zo wat anderen van hem vinden. Zijn drukke bestaan als melkveehouder heeft niet geholpen om een blijvende relatie te vinden. Zijn ouders leunen ook op hem, zeker na de hersenbloeding van zijn vader. Alleen zijn vindt hij prima, maar hij krijgt graag een hechtere band met iemand aan wie hij zijn gevoelige kant kan laten zien.

Boer Rob (51) - Kersenteler en dressuurpaardenfokker in Gelderland

Kersen zijn een symbool van de liefde, vertelt de gescheiden boer Rob, die tijdens het plukken graag een liedje zingt. Hij is van plan om met zijn gitaar serenades te brengen aan zijn toekomstige vriendin. Maar hij weet ook van zichzelf dat hij soms iets te snel gaat met een relatie en te graag wil. Daarom is hij van plan iets meer af te wachten in zijn nieuwe relatie.

Boer Rob (49) - Witlofkweker uit Noord-Holland

Rob kweekt samen met zijn oom rood- en witlof in zijn "duistere boerderij". Zijn grote liefde is Olivier, zijn achtjarige zoon. Olivier heeft het syndroom van Down en woont drie dagen per week bij Rob, de rest van de week bij zijn moeder. Met hem heeft Rob een "onbeschrijfelijke band". Maar hij kijkt ernaar uit een vrouw te vinden om samen gezellige momenten mee te delen.

Boer Robert (39) - Vleesveehouder en vrachtwagenchauffeur uit Overijssel

Robert is dol op zijn blonde aquitaines: koeien waar echt wat leven in zit. Dat ziet hij ook graag bij vrouwen: een beetje temperament. Maar niet te veel, want dat heeft hij zelf ook al. "Je moet geen vuur met vuur bestrijden", vindt hij. Hij omschrijft zichzelf als impulsief in alles wat hij doet. "Ik reageer gelijk op alles, daar heb ik achteraf soms wel spijt van."