Vrijdag ging het 22e seizoen van Wie is de Mol? van start. In een livestream stelden de nieuwe kandidaten zich voor aan het publiek. Dit zijn de bekende Nederlanders die strijden om de winst.

Sahil Amar Aïssa (acteur, columnist en tv-maker)

De 28-jarige Sahil Amar Aïssa werkt sinds 2015 bij BNNVARA en was te zien in tv-programma's zoals De Wereld Draait Door, Spuiten en Slikken en Make Holland Great Again. Daarnaast schrijft hij columns en opiniestukken voor LINDA. meiden en de Volkskrant.

Glen Faria (rapper)

Glen Faria speelde speelde met de band Flinke Namen op festivals als Lowlands en Pinkpop. In 2018 was hij deelnemer van het muziekprogramma Beste Zangers en brak de 41-jarige Faria als soloartiest door bij het grote publiek. Samen met zangeres Davina Michelle zong hij het lied Duurt Te Lang. Vorig jaar bracht hij onder andere de singles Hoe Weet Je Dat en Terug Naar Nu uit.

Kim-Lian van der Meij (actrice, zangeres en presentatrice)

Kim-Lian van der Meij presenteert programma's als Thank You For the Music en het spelprogramma 50/50. De 42-jarige Van der Meij was te zien in televisieseries als Onderweg naar Morgen, Kees & Co en Costa. Ook speelde ze in de musicals Daddy Cool en Shrek de Musical.

Suzanne Klemann (zangeres)

Samen met haar zus Monique is de 58-jarige Suzanne Klemann bekend als het duo Loïs Lane. In de jaren '80 verschenen de zussen in de hitlijsten met de nummers Amsterdamned en It's the First Time. Ook werkten ze onder andere samen met de Amerikaanse popartiest Prince. Tegenwoordig is Klemann ook ceremoniemeester en trouwambtenaar.

Thomas van Luyn (columnist, cabaretier en presentator)

Thomas van Luyn werd bekend door zijn imitaties in het programma Kopspijkers. Samen met Mike Boddé vormde Van Luyn de cabaretgroep Ajuinen en Look, en met Boddé presenteerde hij ook De Mike & Thomas Show. Momenteel is hij te zien in de televisieprogramma's Studio Snugger en De Kleine Lettertjes. De 53-jarige Van Luyn schrijft daarnaast wekelijks columns voor de Volkskrant.

Arno Kantelberg (journalist)

Bij het grote publiek is Arno Kantelberg bekend als lifestyledeskundige in het televisieprogramma RTL Boulevard. Wekelijks geeft hij stijladvies in Volkskrant Magazine. De 53-jarige Kantelberg was jarenlang hoofdredacteur van tijdschriften zoals Esquire en National Geographic.

Welmoed Sijtsma (presentatrice)

Welmoed Sijtsma begon haar tv-carrière bij Het Jeugdjournaal. In dezelfde periode maakte ze in reportages voor Omrop Fryslân. De dertigjarige Sijtsma presenteert een aantal keer per week de ochtendshow Goedemorgen Nederland bij omroep WNL. Samen met Jort Kelder is ze op donderdagavond cohost van de talkshow Op1.

Fresia Cousino Arias (presentatrice)

Sinds 2018 is Fresia Cousino Arias presentatrice bij sportzender ESPN, het voormalige FOX Sports. Sinds de start van dit voetbalseizoen presenteert ze daar de talkshow Goedemorgen Eredivisie. Cousino Arias begon haar tv-carrière bij TMF, Nickelodeon en RTL.

Everon Jackson Hooi (acteur en regisseur)

Everon Jackson Hooi is met name bekend geworden door zijn rol in soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden, waar hij sinds 2005 de rol van Bing Mauricius speelt. Ook speelde de 39-jarige acteur in de films Vliegende Vissen Verdrinken Niet en Buladó. Zijn regiedebuut maakte hij in 2020 met de film 7OD.

Hila Noorzai (presentator, radiomaker en journalist)

In 2015 startte Hila Noorzai haar carrière als radio-dj bij Qmusic. In 2019 ging ze, naast haar werkzaamheden als dj, aan de slag bij het AD waar ze onder andere politieke programma's en de Live Nieuws Updates presenteerde. In 2020 kwam daar Nieuwstrend van EenVandaag bij en maakte de 29-jarige de definitieve overstap van radio naar televisie. Dit jaar was ze tevens "special host" bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Laetitia Gerards (operazangeres)

Laetitia Gerards studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. Afgelopen jaar trad ze onder andere op tijdens de Nationale Dodenherdenking en het Bevrijdingsconcert in Koninklijk Theater Carré. De 28-jarige Gerards trad daarnaast op in opera's van Mozart en Puccini en met een eigen muziektheatervoorstelling.