De eigenaren van het merk rond schilder Bob Ross, Annette en Walt Kowalski, zijn niet blij met de nieuwe Netflix-documentaire Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed. Dat meldt Filmtotaal zondag.

De documentaire probeert inzicht te geven in het nalatenschap van de schilder en brengt zijn succes, maar vooral ook alle rechtszaken die volgden na zijn dood, in beeld.

De zoon van Bob Ross, Steve Ross, vertelt in de documentaire dat hij teleurgesteld is door de manier waarop het levenswerk van zijn vader commercieel gebruikt wordt door de zakenpartners van de schilder. Die hebben nu de controle over zijn in 1985 opgerichte bedrijf Bob Ross Inc.

De Kowalski's werden toen Ross in 1995 overleed eigenaar van het bedrijf. Sindsdien hebben ze een miljoenenbedrijf opgebouwd.

'Documentaire mist nuance en precisie'

De Kowalski's zijn het niet eens met het beeld dat in de documentaire wordt geschetst. "Als de filmmakers in alle openheid gecommuniceerd hadden, dan had Bob Ross Inc. waardevolle informatie en context kunnen bieden, in een poging een gebalanceerde en goed geïnformeerde film te maken", schrijven ze in een verklaring.

Volgens de Kowalski's ontbreekt het nu aan "nuance en precisie" in de verhaallijn. Na mediaberichten over de release van de film zouden ze in mei 2021 contact hebben gezocht met de filmmakers. Volgens de Kowalski's zouden de filmmakers niet zijn ingegaan op telefoongesprekken of e-mails en reageerden ze via hun advocaat. "Wij gaven een kort statement en dat is niet gebruikt." Netflix heeft vooralsnog niet gereageerd op de verklaring.

Bob Ross was vooral tussen 1983 en 1994 zeer succesvol, toen hij het tv-programma The Joy of Painting presenteerde. Hij nam honderden video's op, waarvan er vele op YouTube en Netflix te zien zijn.