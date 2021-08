De eerste aflevering van de nieuwe reeks van Oh, Wat Een Jaar! heeft zaterdagavond ruim 1,1 miljoen kijkers getrokken. De show van RTL 4 was daarmee het op een na best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Teamcaptains Ruben Nicolai en Carlo Boszhard werden in de eerste aflevering, die in het teken stond van het jaar 1994, bijgestaan door Qmusic-radioduo Mattie en Marieke. Zoals altijd waren alle kandidaten en presentatrice Chantal Janzen gekleed volgens de mode van toen.

Het is het tweede seizoen van Oh, Wat Een Jaar! dat Janzen presenteert. Zij nam het programma over van Linda de Mol, die de show niet mee mocht nemen toen ze naar Talpa vertrok.

De meeste mensen, ruim 1,6 miljoen, keken zaterdagavond naar het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1. Het RTL Nieuws van 19.30 uur op RTL 4 scoorde met ruim een miljoen kijkers als derde het beste.