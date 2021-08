Bijna twee miljoen mensen hebben vrijdagavond gezien hoe cabaretier Lisa Loeb de achttiende reeks van De slimste mens won, meldt Stichting KijkOnderzoek. In de finale versloeg zij PowNed-verslaggever Bram Douwes en schrijver Joost Oomen.

De populaire kennisquiz was het best bekeken programma van de dag, maar werd wel een stuk minder bekeken dan de finale van de vorige reeks: toen keken er 3,2 miljoen mensen.

Achter De slimste mens trok het NOS Journaal van 20.00 uur de meeste kijkers: ruim 1,6 miljoen. Het NOS Journaal van 18.00 uur staat met bijna 1,1 miljoen kijkers op de derde plaats.

Vrijdagavond ging ook het nieuwe seizoen van The Voice Senior van start. De talentenjacht voor senioren trok op RTL 4 921.000 kijkers, goed voor de zesde plaats in de lijst met de best bekeken programma's van de dag.